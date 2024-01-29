رئيس هيئة قناة السويس وأمين عام غرفة الملاحة الدولية يبحثان الأوضاع في البحر الأحمر

اجتمع أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مع الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية جاي بلاتين لبحث تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية وقناة السويس.

وأكد ربيع خلال الاجتماع حرص هيئة قناة السويس على تعزيز التعاون مع كافة المنظمات والمؤسسات البحرية الدولية والتشاور مع عملائها حول تداعيات الأزمة الراهنة وطرح رؤى لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة وتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية.

وشدد على أن "الأزمة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود وتبادل الرؤى حول تداعياتها والوقوف على تأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية وكافة القطاعات المتعلقة بالنقل البحري ومنها قطاع التأمين البحري والذي يشهد ارتفاع تكلفة التأمين على السفن التي تعبر من منطقة البحر الأحمر وباب المندب".

من جانبه، أعرب جاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس في تحقيق التواصل الفعال مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي، مؤكدا على ما يحمله التواصل من مردود إيجابي نحو تفهم الظروف الراهنة بسوق النقل البحري وما يشهده من متغيرات متلاحقة.

وأشار بلاتين إلى استمرار التشاور مع هيئة قناة السويس باعتبارها شريكا رئيسيا وممرا ملاحيا لاغنى عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، معربا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في أقرب وقت لما تفرضه من تحديات على استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم