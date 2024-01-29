أردوغان: الإنسانية تلعن نتنياهو ولن يسلم من صرخات أطفال غزة

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن تركيا تعتبر قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل مهما لكنه غير كاف، مؤكدا أن نتنياهو لن يسلم من صرخات الأطفال والنساء في غزة.

وقال الرئيس التركي خلال لقاء مع الشباب في مدينة أسكي شهير شمال غربي البلاد: "كان قرارا لم تتوقعه إسرائيل.. بطريقة أو بأخرى، حصلنا على النتيجة المرجوة، هل هذا كاف؟ لا، نحن نحاول توسيع العملية، ولقد شكرت رئيس جنوب إفريقيا، وقلنا دعونا نواصل هذا، وكانت النتيجة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة للغاية.. 121 دولة اعترفت بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل..تدريجيا بدأوا بالانضمام إلى صفنا..سنواصل هذه العملية".

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وأشار أردوغان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح "ملعونا في بلاده".

وقال أردوغان: "الإنسانية سوف تلعنه، وصرخات الأطفال والنساء (في غزة) لن تتركه.. سوف نطارده، وسوف يهرب، لكن في النهاية، النصر سيكون لمن يؤمن".

في وقت سابق، قال أردوغان إن نتنياهو لا يختلف عن أدولف هتلر وشبه الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود.

وأشار أردوغان إلى أن "إسرائيل تهاجم المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة وحتى تقتل الصحافيين"، وأكد أن تل أبيب ومسؤوليها سيحاسبون عاجلا أم أجلا على كل ممارساتهم في فلسطين، مشيرا إلى أن نتنياهو لن يستطيع الإفلات من الحساب.

وكان الرئيس التركي قد كشف مسبقا، أن بلاده تعمل من أجل محاكمة نتنياهو وقادة إسرائيل المشاركين في الحرب على غزة أمام المحاكم الدولية، مشيرا إلى أن حوالي 3 آلاف محام من حول العالم، يعملون بهذا الملف.

ومع دخول الحرب يومها الـ15 بعد المئة، يترقب العالم مآل جهود المفاوضين لإبرام صفقة تقضي بوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل.

المصدر: نوفوستي+RT