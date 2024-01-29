مراسلة RT: صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى (صور + فيديو)

قالت مراسلة RT مساء يوم الاثنين إن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى (غوش دان) وريشون لتسيون في منطقة غوش دان.

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وأضافت المراسلة أن دوي انفجارات سمع غرب القدس وفي تل أبيب.

من جهته، أفاد مراسلنا في غزة بأن رشقة صاروخية أطلقت من القطاع باتجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

وبينت المراسلة أن آخر صافرات إنذار ورشقة صاروخية استهدف تل أبيب كانت في رأس السنة الجديدة.

هذا وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أنها "قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين".

تل ابيب الكبرى تحت النار .. الله اكبر

الرشقات خرجت من كل مكان في القطاع

الانفجارات هزت القدس والضفة ..

خاب وخسر من ظن ان المقاومة انتهت !

في اليوم الـ ١١٥ المقاومة تقصف عمق الخارطة الفلسطينية المحتلة ..



عشرات الانفجارات .. pic.twitter.com/ipQfv0Uh5L — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) January 29, 2024

القناة 12 العبرية: 15 صاروخًا على الأقل أطلقت من غزة على تل أبيب قبل قليل. pic.twitter.com/sRrdh6JXUa — Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) January 29, 2024

لحظة إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية نحو "تل أبيب" ووسط فلسطين المحتلة.



اسمع كلامه وتمعن بالجملة عندما يقول على اراضينا المحتله



ياالله الكلمه كبيره جداً #طوفان_الاقصىpic.twitter.com/uAWk2tnYjO — راشد 🔻الطراروه (@rashedaltrarwah) January 29, 2024

#عاجــــــــــــــــــــــــــــل |



"تل أبيب" الآن بعد الرشقة الصاروخية الأخيرة من غزة pic.twitter.com/bK1oClbXmJ — @Med Mahmoud Smail (@medmahmodelhad) January 29, 2024

"لحظة انطلاق صواريخ كتائب القـ سام نحو (تل أبيب) ووسط فلسطين المحتلة". pic.twitter.com/DX8eL4Rmm3 — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) January 29, 2024

المصدر: RT