هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: اقتراب زوارق من سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن

صرحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، أن ثلاثة زوارق اقتربت من سفينة تجارية قرب اليمن، دون وقوع أضرار.

وأضافت الهيئة في مذكرة استشارية أن الفريق الأمني بالسفينة أطلق طلقات تحذيرية لردع الزوارق وأن السفينة توجهت بعدها بسلام إلى أقرب ميناء.

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وفي وقت سابق أفادت الأنباء، بأن القوات الأمريكية والبريطانية هاجمت ثمانية أهداف للحوثيين اليمنيين، ومن بين هذه الأهداف كانت هناك "منشأة التخزين تحت الأرض"، وكذلك الأماكن التي توجد بها مواقع الصواريخ الحوثية.

ومنذ 12 يناير، باشرت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية، بقصف مواقع عسكرية للحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ومنع مرورها إلى الموانئ الإسرائيلية.

ويعلن الحوثيون باستمرار أن هذه الضربات، لا تؤثر على قدراتهم العسكرية، وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.

المصدر: رويترز+RT