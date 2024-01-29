"حماس": حين يتوقف القتال "يمكن بحث باقي التفاصيل" ومنها الإفراج عن الرهائن

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو أن الحركة تريد "وقف إطلاق نار شاملا وكاملا" في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.

وقال النونو في تصريح لوكالة "فرانس برس": "نتحدث أولا عن وقف إطلاق نار شامل وكامل وليس عن هدنة مؤقتة".

إقرأ المزيد

وجاء تصريح النونو بعدما عُقد في نهاية الأسبوع لقاء في باريس بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وقطريين ومصريين في إطار الجهود المبذولة لوضع حد للمعارك في القطاع.

وشدد النونو على أنه حين يتوقف القتال "يمكن بحث باقي التفاصيل" بما في ذلك الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين لا زالت تحتجزهم "حماس".

والاثنين أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال ندوة في واشنطن أنه سيتم قريبا عرض مقترح على حركة "حماس" يتناول وقف القتال في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين.

ولم يتضح مساء الاثنين ما إذا كان تصريح النونو يأتي ردا على المقترح.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات التي عقدت في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع لشبكة NBC إن المفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر توصلوا لاتفاق جديد للإفراج التدريجي عن الرهائن والذي سيكون مصحوبا بفترات توقف للأعمال القتالية، وأنه سيتم تقديم مسودة الاتفاق إلى "حماس" اليوم.

المصدر: ا ف ب