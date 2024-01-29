طهران عن طلب بكين المساعدة لوقف هجمات الحوثيين: لا يوجد مثل هذه القضية

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على طلب بكين من طهران المساعدة في وقف هجمات الحوثيون على سفن في البحر الأحمر، قائلا: لا يوجد مثل هذه القضية".

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي عن أنباء حول طلب الصين من إيران: "أوصي بالرجوع إلى المصادر الرسمية في مثل هذه الأمور ولا يوجد مثل هذه القضية".

ولفت إلى "أننا البلدان، كداعمين للتقارب، عبرنا عن التزامنا وموقفنا بإرساء العدالة الإقليمية وحل النزاعات والتعامل مع التوترات ولطالما أجرينا مشاورات مشتركة ولدينا محادثات وموقف الصين واضح تماما أيضا وإن التطورات في البحر الأحمر هي نتيجة الظلم الواضح الذي نشهده في غزة، وهذا هو موقف الصين".

وقبل أيام، ذكرت أربعة مصادر إيرانية ودبلوماسي بأن مسؤولين صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في وقف هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، وقالوا إن ضررا قد يلحق بالعلاقات التجارية مع بكين في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب.

وذكرت المصادر الإيرانية المطلعة أن المباحثات بشأن هجمات الحوثيين والتجارة بين الصين وإيران تمت خلال عدة اجتماعات عقدت مؤخرا في بكين وطهران.

وقال اثنان من المصادر الإيرانية إنه بينما لا يمكن تجاهل الصين، فإن لدى طهران أولويات أخرى يجب أخذها في الاعتبار وتتشكل قراراتها من خلال تداخل معقد بين العوامل. وذكر أحدهما "التحالفات والأولويات الإقليمية وكذلك الاعتبارات الأيديولوجية تسهم بشكل كبير في قرارات طهران".

المصدر: irna + france 24