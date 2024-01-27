واشنطن تطلب من بكين "استخدام نفوذها" لدى إيران لوقف الهجمات في البحر الأحمر

أعلنت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة طلبت من الصين "استخدام نفوذها" لدى إيران بهدف وقف هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر.

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وقالت المسؤولة "أبلغتنا بكين أنها تبحث الموضوع مع إيران، لكننا نرى ما يحصل في الواقع ويبدو أن هذه الهجمات مستمرة".

وأضافت أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أثار هذه القضية خلال مباحثات أجراها في بانكوك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

يذكر أن حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) هددت باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة في أعقاب توجيه تحالف "حارس الازدهار" ضربات صاروخية إلى مواقع الحركة.

ويأتي هذا التحرك ردا على الهجمات التي تستهدف سفنا في البحر الأحمر والتي قال الحوثيون إنهم ينفذونها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تجري إسرائيل عملية عسكرية منذ 7 أكتوبر الماضي ردا على هجوم "حماس".

المصدر: وكالات