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واشنطن تؤكد عدم تلقيها معلومات عن هجوم حوثي على سفينة أمريكية في خليج عدن

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واشنطن تؤكد عدم تلقيها معلومات عن هجوم حوثي على سفينة أمريكية في خليج عدن
Legion-Media
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نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في البنتاغون قوله، إن سلطات بلاده لم تتلق معلومات عن هجوم للحوثيين في اليمن على سفينة أمريكية في خليج عدن.

في وقت سابق، أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية التي تحكم شمال اليمن، أنها شنت هجوما صاروخيا جديدا على سفينة أمريكية في خليج عدن.

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وقالت وكالة أسوشيتد برس: "المسؤول... الذي طلب عدم الكشف عن هويته... قال إنه لا توجد معلومات عن هجوم على سفينة USS Lewis B. Puller الحربية الأمريكية".

منذ 12 يناير، باشرت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية، بقصف مواقع عسكرية للحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ومنع مرورها إلى الموانئ الإسرائيلية.

وخلال ذلك يعلن الحوثيون أن هذه الضربات، لا تؤثر على قدراتهم العسكرية، وأنهم سيواصلون هجماتهم على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئها حتى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي

 

 

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