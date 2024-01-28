محمد علي الحوثي لـRT: الهجوم على قاعدة أمريكية رسالة واضحة بشأن السخط العربي على سياسة واشنطن

قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، في تصريح لـRT يوم الأحد، إن الهجوم على قاعدة أمريكية رسالة واضحة بشأن السخط العربي على سياسة واشنطن.

أحداث غزة كشفت الوجه القبيح للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بايدن لم يعد بإمكانه التفكير بطريقة سليمة وصحيحة فهو يمارس الإجرام ضد أبناء غزة ويعمل ما بوسعه لتتواصل الإبادة في القطاع.

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وأكد الحوثي قائلا "القوة بمفردها لا يمكن أن تقدم شيئا، فالوضع اليوم مختلف جدا هذا الزمن زمن الرد"، مشيرا إلى أن زيادة القوات لاأمريكية يعني زيادة الأهداف.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن "تصعيد خطير".

وأفاد البيت الأبيض بأن وزير الدفاع أوستن ومستشار الأمن القومي سوليفان ونائب مستشار الأمن القومي، أطلعوا بايدن هذا الصباح على تفاصيل الهجوم ضد أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.

إلى ذلك، نفت الحكومة الأردنية وقوع الهجوم على أراضي المملكة، مؤكدة أنه تم استهداف قاعدة التنف في سوريا بالقرب من الحدود الأردنية السورية العراقية.

هذا، وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية الهجوم على قاعدة "التنف" الأمريكية بين سوريا والأردن والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين.

المصدر: RT