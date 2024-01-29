تحطم مسيرة للجيش الإسرائيلي جنوب تل أبيب
Globallookpress
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تحطمت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب بسبب "خلل فني" دون وقوع إصابات، حسبما أفاد موقع "واينت".
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم جمع حطام المسيرة ويجري تحقيق في القضية.
وأشار "واينت" إلى أن البلاغ بالحادث ورد في حوالي الساعة 05:40 صباحا، ووصلت فرق إطفاء وإنقاذ إلى موقع الحادث لإخماد الحريق الذي اندلع بعد سقوط الطائرة.
כטב"ם של צה"ל התרסק באזור כפר מרדכי ליד רחובות בעקבות תקלה טכנית - אין חשש לדלף מידע. שברי הכלי נאספו ע"י כוחות הביטחון— יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) January 29, 2024
דו pic.twitter.com/ETi725bdIT
المصدر: Ynet