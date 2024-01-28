قيادي في "حماس": مصرع الجنود الأمريكيين رسالة لواشنطن لوقف قتل الأبرياء

قال القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري إنّ مقتل الجنود الأمريكيين رسالة للإدارة الأمريكية مفادها أنه سيتوجب عليها مواجهة الأمة الإسلامية جمعاء مالم يتوقف قتل الأبرياء في غزة.

قال القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري إنّ مقتل الجنود الأمريكيين رسالة للإدارة الأمريكية مفادها أنه سيتوجب عليها مواجهة الأمة الإسلامية جمعاء مالم يتوقف قتل الأبرياء في غزة.

وشدد أبو زهري على أن "استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة كفيل بتفجير كل الأوضاع في المنطقة" مضيفا أن الحركة حذرت الإدارة الأمريكية من توسع الصراع في الشرق الأوسط نتيجة العدوان على غزة.

ولفت إلى أنّ الأمة العربية والإسلامية ستواصل دورها لحماية الدم الفلسطيني وما يحدث في غزة عار على العالم.

وتابع أبو زهري: "لم يدخل اليوم سوى خمس شاحنات تجارية إلى قطاع غزة ولم تدخل أية شاحنة مساعدات اليوم"

وأضاف: "سنواجه الاحتلال وسنحمي شعبنا"، منوها بأنّ "الاحتلال رحل من غزة تحت ضربات المقاومة وغزة اليوم تقود مشروع التحرير".

وختم حديثه بالقول: "لن نقبل التنازل عن حقنا في أرضنا ومقدساتنا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا.

ونفت الحكومة الأردنية وقوع الهجوم على القاعدة الأمريكية داخل أراضيها، فيما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في وقت سابق، "مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن".

ومن جانبه قال البنتاغون إن "ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير".

كما أفاد البيت الأبيض بأن "وزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان ونائب مستشار الأمن القومي، أطلعوا الرئيس جو بايدن هذا الصباح على تفاصيل الهجوم ضد أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية".

ومن جانبها تبنت المقاومة الإسلامية في العراق الهجوم على القاعدة الأمريكية، مشيرة إلى أنها استهدفت اليوم 4 قواعد أمريكية 3 منها قي سوريا وهي قواعد الشدادي والركبان والتنف، أما الرابعة وفقا للبيان فداخل لأراضي الفلسطينية وهي منشأة زفولون البحرية.

وأكدت أنها ستواصل شن هجماتها دعما لقطاع غزةوردا على "المجازر الإسرائيلية بحق القطاع منذ 114 يوما".

المصدر: مركز الفلسطيني للإعلام