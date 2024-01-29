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سفير طهران: لم يتم استهداف أي مركز استشاري إيراني بسوريا

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سفير طهران: لم يتم استهداف أي مركز استشاري إيراني بسوريا
العلم الإيراني
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نفى سفير طهران في سوريا حسين أكبري، قصف إسرائيل لمركز استشاري إيراني بالقرب من دمشق، مشيرا إلى أنه لم يسقط أي قتلى إيرانيين في الحادث.

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وقال السفير في منشور له على منصة "إكس" اليوم الاثنين: "لم يتم استهداف أي مركز استشاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولم يستشهد أي مواطن أو مستشار إيراني، إن هجمات الصهاينة العمياء لن تفت من عزيمة محور المقاومة".

وفي وقت سابق، أشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة نقاطا جنوب دمشق.

ونقلت عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 13.00 من ظهر اليوم شن العدو الصهيوني عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط جنوب دمشق".

وأضاف المصدر أن "العدوان أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى المدنيين، إضافة إلى بعض الخسائر المادية".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، فيديو يظهر تصاعد الدخان قرب مقام السيدة زينب بالعاصمة السورية. فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات تسمع في منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق يرجح أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.

المصدر: RT

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