"عدد الضحايا المدنيين الحقيقي في غزة صفر".. تصريح كيربي يثير جدلا على مواقع التواصل

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الذي قال فيه إن "العدد الصحيح للضحايا المدنيين (في غزة) هو صفر"، فهل هذا حقيقة ما قاله؟

وتعليقا على قرار محكمة العدل الدولية، قال كيربي إن "إدارة الرئيس جو بايدن لم تر أي مؤشر على أن إسرائيل تحاول إبادة الفلسطينيين في غزة"، مبينا أنه "ليس هناك ما يشير إلى أننا رأينا ما يؤكد صحة ادعاء نية أو عمل الإبادة الجماعية من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية".

وأضاف: "هذا لا يعني أننا نعذر فقدان أي حياة بريئة - فالعدد الصحيح للضحايا المدنيين هو صفر".

وما قصده كيربي في هذا التصريح أن عدد الضحايا المدنيين في الحروب يجب أن يكون صفر، وليس أن إسرائيل لم تقتل أي مدني.

البيت الأبيض: القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لا معنى لها لعدم وجود تعمّد إبادة جماعية، إن العدد الحقيقي للقتلى المدنيين في غزة هو صفر. pic.twitter.com/JWV28aat8U — إياد الحمود (@Eyaaaad) January 28, 2024

وقد أدان رواد مواقع التواصل هذا التصريح وقال أحدهم: "يكذب والصحفيون يدرون إنه يكذب وبايدن يدري إنه يكذب أول يلفون ويدورون الحين الكذب نهارا جهارا".

يكذب والصحفيين يدرون إنه يكذب وبايدن يدري إنه يكذب

أول يلفون ويدورون

الحين الكذب نهاراً جهاراً — محمد | قصة لا تنتهي (@Tob510) January 28, 2024

وقال آخر: "إذا كان خصمك القاضي فمن تُقاضي؟".

إذا كان خصمك القاضي فمن تُقاضي ؟ — إِيڤَر المَلگي (@E10ver) January 28, 2024

وقالت أخرى: "( العدد الحقيقي صفر ) بدنا العدد الغير حقيقي اذا ممكن".

( العدد الحقيقي صفر )

بدنا العدد الغير حقيقي اذا ممكن — AMOSH 🪤 (@Looost1) January 28, 2024

وقد أشار آخرون إلى المعنى الحقيقي للتصريح، وكتب أحدهم: "لم يقل انه العديد الحقيقي قال العدد "الصحيح" للقتلى المدنيين في غزة صفر في سياق كلامه انه لا يعني ان العدد القليل مقبول بل ان المفترض ان يكون العدد صفر لا ادافع عنه ولكن لتوضيح الترجمة بشكل صحيح بعد ان لاحظت الكثيرين فهم كلامه خطأ".

لم يقل انه العديد الحقيقي

قال العدد "الصحيح" للقتلى المدنيين في غزة صفر



في سياق كلامه انه لا يعني ان العدد القليل مقبول بل ان المفترض ان يكون العدد صفر



لا ادافع عنه ولكن لتوضيح الترجمة بشكل صحيح بعد ان لاحظت الكثيرين فهم كلامه خطأ — Mohammed Al-Yahya (@Al_Yahya_) January 28, 2024

ولفت آخر إلى أن كيربي "يقصد بالعدد الصحيح صفر اي الرقم المقبول صفر، وليس انه لم يكن فيه عدد مدنين".

يقصد بالعدد الصحيح صفر اي الرقم المقبول صفر، وليس انه لم يكن فيه عدد مدنين، اسمع المقطع مرة ثانية — عبدالله المعيقل (@AbdullahMoai) January 28, 2024

المصدر: RT