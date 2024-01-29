 
مباشر

"عدد الضحايا المدنيين الحقيقي في غزة صفر".. تصريح كيربي يثير جدلا على مواقع التواصل

أخبار العالم

Gettyimages.ru
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wvem

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الذي قال فيه إن "العدد الصحيح للضحايا المدنيين (في غزة) هو صفر"، فهل هذا حقيقة ما قاله؟

وتعليقا على قرار محكمة العدل الدولية، قال كيربي إن "إدارة الرئيس جو بايدن لم تر أي مؤشر على أن إسرائيل تحاول إبادة الفلسطينيين في غزة"، مبينا أنه "ليس هناك ما يشير إلى أننا رأينا ما يؤكد صحة ادعاء نية أو عمل الإبادة الجماعية من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية".

وأضاف: "هذا لا يعني أننا نعذر فقدان أي حياة بريئة - فالعدد الصحيح للضحايا المدنيين هو صفر".

وما قصده كيربي في هذا التصريح أن عدد الضحايا المدنيين في الحروب يجب أن يكون صفر، وليس أن إسرائيل لم تقتل أي مدني.

وقد أدان رواد مواقع التواصل هذا التصريح وقال أحدهم: "يكذب والصحفيون يدرون إنه يكذب وبايدن يدري إنه يكذب أول يلفون ويدورون الحين الكذب نهارا جهارا".

وقال آخر: "إذا كان خصمك القاضي فمن تُقاضي؟".

وقالت أخرى: "( العدد الحقيقي صفر ) بدنا العدد الغير حقيقي اذا ممكن".

وقد أشار آخرون إلى المعنى الحقيقي للتصريح، وكتب أحدهم: "لم يقل انه العديد الحقيقي قال العدد "الصحيح" للقتلى المدنيين في غزة صفر في سياق كلامه انه لا يعني ان العدد القليل مقبول بل ان المفترض ان يكون العدد صفر لا ادافع عنه ولكن لتوضيح الترجمة بشكل صحيح بعد ان لاحظت الكثيرين فهم كلامه خطأ".

ولفت آخر إلى أن كيربي "يقصد بالعدد الصحيح صفر اي الرقم المقبول صفر، وليس انه لم يكن فيه عدد مدنين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا