واشنطن: لم نر أي دليل على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة لا ترى أي دليل على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل: "نحن لم نر أي دليل يثبت المزاعم حول نية ارتكاب الإبادة الجماعية أو أي أعمال من هذا القبيل من جانب الجيش الإسرائيلي".

وتابع: "لا توجد لدينا أدلة على أن هذا يحدث. ولا توجد لدينا أدلة على أنهم يحاولون إبادة الشعب في غزة بشكل متعمد".

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ولفت كيربي إلى أن المحكمة لم تصل إلى الاستنتاج بأن إبادة جماعية ارتكبت في غزة.

وفي الوقت ذاته انتقد كيربي تصريحات بعض السياسيين الإسرائيليين حول "المسؤولية الجماعية" للفلسطينيين في غزة عن هجمات "حماس". وقال إن "مثل هذه التصريحات غير بناءة، بلا شك".

يذكر أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة نظرت في دعوى جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي طالبت بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.

وأصدرت المحكمة قرارا أوليا يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع وقوع إبادة جماعية وضمان توفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، دون أن تلزم إسرائيل بوقف عمليتها.

المصدر: تاس