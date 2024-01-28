نيكي هايلي مهاجمة بايدن: لو لم يكن الرئيس الأمريكي لينا مع إيران لما هاجموا قواتنا

شنت المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، هجوما على الرئيس جو بايدن إثر مقتل 3 جنود أمريكيين على الحدود الأردنية السورية.

وقالت نيكي هايلي "هذا الهجوم يظهر الطبيعة الهمجية لأعدائنا في إيران ويظهر أنهم لم يكونوا ليهاجموا قواتنا لو لم يكن جو بايدن ضعيفا جدا في معاملته مع إيران".

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ودعت هيلي للرد بكل القوة الأمريكية على الهجوم، مشيرة إلى أنها الطريقة الوحيدة لمنع المزيد من الهجمات.

وصرحت المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأمريكية بأنه "إذا لم نفعل ذلك فإن هذه الهجمات سوف تستمر".

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.

وأفاد البيت الأبيض بأن وزير الدفاع أوستن ومستشار الأمن القومي سوليفان ونائب مستشار الأمن القومي، أطلعوا بايدن هذا الصباح على تفاصيل الهجوم ضد أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.

ونفت الحكومة الأردنية وقوع الهجوم على أراضي المملكة، مؤكدة أنه تم استهداف قاعدة التنف في سوريا بالقرب من الحدود الأردنية السورية العراقية.

المصدر: RT + وكالات