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معصوبي الأعين وحفاة الأقدام.. مشاهد جديدة لمعتقلين فلسطينيين بحالة مزرية قرب حدود غزة (فيديو)

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معصوبي الأعين وحفاة الأقدام.. مشاهد جديدة لمعتقلين فلسطينيين بحالة مزرية قرب حدود غزة (فيديو)
AP
دبابة إسرائيلية
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ظهرت مشاهد جديدة لمجموعة من الفلسطينيين المعتقلين لدى الجيش الإسرائيلي وهم يجلسون على الأرض بحالة مزرية قرب الحدود بين إسرائيل وغزة.

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وبحسب تقرير لشبكة "CNN"، كان هناك أكثر من 20 رجلا يجلسون على الأرض، معصوبو الأعين وحفاة الأقدام، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. في حين وقف جنود إسرائيليون مقنعون للحراسة.

وقال التقرير إنه تم رصد المشهد يوم السبت الماضي، ويظهر الإرهاق على بعض الرجال الذين تساقطت رؤوسهم إلى الأمام وتمايلوا أثناء محاولتهم البقاء جاثين. فيما كان أحد المعتقلين يرقد على الأرض قبل أن يصل جندي إسرائيلي لإيقاظه.

وكان الرجال حفاة ويبدو أنهم لا يرتدون سوى مآزر بيضاء للاستعمال مرة واحدة، على الرغم من وصول درجة الحرارة إلى 10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت).

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الرجال "يشتبه بقيامهم بنشاط إرهابي وتم اعتقالهم في غزة ونقلهم إلى إسرائيل لمزيد من الاستجواب".

وأضاف: "كجزء من نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة القتال في غزة، يتم اعتقال واستجواب الأفراد المشتبه في تورطهم في نشاط إرهابي. وكثيرا ما يكون من الضروري على المشتبه فيهم بالإرهاب تسليم ملابسهم بحيث يمكن تفتيش ملابسهم والتأكد من أنهم لا يخفون سترات ناسفة أو أسلحة أخرى".

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وأشار البيان إلى أنه يتم منح المشتبه بهم بذلات، ويتم تزويدهم بالملابس عند وصولهم إلى مركز الاحتجاز، حيث "يتم أخذ المشتبه بهم المعنيين لمزيد من الاستجواب داخل إسرائيل. ويتم إطلاق سراح الأفراد الذين يتبين أنهم لا يشاركون في أنشطة إرهابية وإعادتهم إلى غزة في أسرع وقت ممكن".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرجال الذين تم تصويرهم تم إحضارهم إلى إسرائيل من غزة، وكانوا على وشك نقلهم إلى "حافلة دافئة" عندما صورت شبكة "CNN" المشهد، وأكد أن المعتقلين يعاملون وفقا للقانون الدولي.

وأشارت شبكة "CNN" إلى وجود حافلة في مكان قريب، لكنها امتنعت عن تأكيد متى تم وضع الرجال على متنها، حيث أمر جندي إسرائيلي في مكان الحادث الفريق الصحفي بمغادرة المنطقة في غضون دقائق.

المصدر: CNN 

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