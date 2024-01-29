وزير خارجية قطر يناقش مع بلينكن آخر التطورات في قطاع غزة وسبل خفض التصعيد في المنطقة

التقى وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، فيما تم استعراض العلاقات بين البلدين ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان: "جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية واستمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة وسبل خفض التصعيد".

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي #الخارجية_القطريةpic.twitter.com/0kdArflBc5 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 29, 2024

وأضاف البيان: عبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن قلق دولة قطر العميق من التطورات الخطيرة في المنطقة، وإدانتها لاستهداف القاعدة الأمريكية في المملكة الأردنية وانتهاك سيادة المملكة، معبرا في هذا السياق عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب الولايات المتحدة، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

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هذا وأفادت شبكة NBC الأمريكية بأن إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر توصلت في باريس إلى اتفاق جديد للإفراج التدريجي عن الرهائن في قطاع غزة.

المصدر: RT