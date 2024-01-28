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اسكتلندا وإيرلندا تؤكدان استمرار تمويلهما للأونروا

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اسكتلندا وإيرلندا تؤكدان استمرار تمويلهما للأونروا
Legion-Media
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قال رئيس الوزراء الاسكتلندي، حمزة يوسف، اليوم الأحد إن سكان قطاع غزة يعانون بشدة ويموتون وسط كارثة إنسانية، ولا يمكن معاقبتهم بشكل جماعي.

أكد يوسف على حسابه بمنصة إكس، أن حكومة اسكتلندا لن توقف أو تسحب المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتؤكد التزامها بضرورة استمرار وصول المساعدات إلى سكان غزة.

وقال "قدمنا في السابق قدر ما نستطيع ضمن قيودنا المالية، وسنسعى دائما إلى بذل المزيد من الجهد حيثما نستطيع ونحث الآخرين على مواصلة تقديم المساعدات لشعب غزة".

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كما أعلن وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن أمس، أن بلاده لا تنوي وقف تمويل "العمل الحيوي"، الذي تقوم به الأونروا بقطاع غزة.

وقال على حسابه عبر منصة "إكس"، إن بلاده قدمت للأونروا 18 مليون يورو العام الماضي، وستواصل دعمها العام الحالي للوكالة، مشيرا إلى أن الأونروا تقدم المساعدة المنقذة للحياة لـ 2.3 مليون شخص، قتل أكثر من 100 من موظفيها في الأشهر الـ4 الماضية.

المصدر: بترا

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