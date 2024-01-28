حاكم ولاية فلوريدا يتهم بايدن بجعل القوات الأمريكية فريسة سهلة للأعداء

اعتبر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسمح للأعداء بمهاجمة القوات الأمريكية دون عقاب، وذلك على خلفية مقتل 3 جنود وإصابة 25 وفقا للقيادة الوسطى الأمريكية

وكتب ديسانتيس على منصة "إكس": "لقد حول جو بايدن قواتنا إلى فريسة سهلة وسمح لأعدائنا بمهاجمتهم دون عقاب. إن ضعف بايدن هو موت لجيشنا".

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مساء يوم الأحد إن الهجوم على القوات الأمريكية الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين، نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.

ونفت الحكومة الأردنية وقوع الهجوم على أراضي المملكة، مؤكدة أنه تم استهداف قاعدة التنف في سوريا بالقرب من الحدود الأردنية السورية العراقية.

المصدر: تاس