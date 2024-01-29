رئيس إسرائيل يتهم "العدل الدولية" بتحريف كلامه

اتهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ محكمة العدل الدولية بتحريف كلماته في حكم أمر إسرائيل باتخاذ خطوات لحماية الفلسطينيين ومنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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واستشهد حكم المحكمة يوم الجمعة بسلسلة من التصريحات التي أدلى بها القادة الإسرائيليون كدليل على التحريض واللغة اللاإنسانية ضد الفلسطينيين، تضمنت تعليقات أدلى بها الرئيس إسحاق هرتسوغ بعد أيام من هجوم حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر والذي ردت عليه إسرائيل بشنها حربا بلا هوادة على القطاع.

وفي معرض حديثه عن الفلسطينيين في غزة في مؤتمر صحفي عقد في 12 أكتوبر، قال هرتسوغ إن "أمة بأكملها" كانت مسؤولة عن المذبحة، حسبما أشار تقرير محكمة العدل الدولية، لكن رئيس إسرائيل قال إن "المحكمة تجاهلت تعليقات أخرى في المؤتمر الصحفي نفسه الذي قال فيه إنه "ليس هناك أي عذر" لقتل المدنيين الأبرياء، وأن إسرائيل ستحترم قوانين الحرب الدولية.

وصرح هرتسوغ يوم الأحد: "لقد شعرت بالاشمئزاز من الطريقة التي حرفوا بها كلماتي، باستخدام اقتباسات جزئية ومجزأة للغاية بهدف دعم ادعاء قانوني لا أساس له من الصحة".

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة خلفت حتى الجمعة 26 ألفا و422 قتيلا ووأكثر من 64 ألف مصابا معظمهم من الأطفال والنساء.

المصدر: RT + أ ب