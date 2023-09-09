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ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة

ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة

أخبار العالم العربي

ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة
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ضرب زلزال مدمر عددا من المدن المغربية فجر السبت موقعا مئات القتلى والجرحى حتى الآن ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية و المنشآت الحكومية.

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ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة