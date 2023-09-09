ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w0gu
ضرب زلزال مدمر عددا من المدن المغربية فجر السبت موقعا مئات القتلى والجرحى حتى الآن ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية و المنشآت الحكومية.
- المغرب: مئات الضحايا نتيجة الزلزال المدمر
- الرئيس الروسي يعزي العاهل المغربي بضحايا الزلزال
- رئيس الإمارات يوجه بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المغرب
- قادة الدول يتعاطفون مع ضحايا الزلزال المدمر
- مودي يبدي "حزنه" جراء زلزال المغرب
- المغرب.. مصرع أسرة كاملة إثر الزلزال بدمنات
- حصيلة أولية.. مصرع 30 شخصا على الأقل معظمهم في مراكش جراء الزلزال في المغرب
- بسبب الزلزال.. نجوى كرم تصعد على المسرح وتعلن إلغاء حفلها في المغرب (فيديو)
- المغرب.. نشطاء ينشرون صورا ومقاطع فيديو لآثار الزلزال الذي ضرب وسط المملكة
- بعد زلزالين قويين.. بيان عاجل للجيش المغربي
- بفارق 19 دقيقة.. زلزال ثان بقوة 5.3 درجات يضرب المغرب
- زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب