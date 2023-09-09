مشهد يفطر القلب.. فيديو مؤلم لأب مغربي يبحث عن أولاده تحت الأنقاض

غصت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات ترصد هول المأساة التي يعيشها المغرب عقب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليلة أمس الجمعة.

وظهر في أحد الفيديوهات المنتشرة على منصة "إكس"، مشهد مؤثر لأب وهو يبحث عن أبنائه المفقودين تحت الأنقاض.

مشهد مؤلم لأب مغربي يبحث عن اولاده💔 تحت الانقاذ في #مراكش#زلزال_المغربpic.twitter.com/fS5n3x8kbr — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) September 9, 2023

وسمع في الفيديو صوت الأب وهو يلهث من شدة الهلع والتعب، ويطلب الترحم على أبنائه الذي قالوا إنهم قضوا من جراء الزلزال.

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المصدر: RT