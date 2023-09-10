ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة

ضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب فجر السبت موقعا آلاف القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية.

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