بسبب الزلزال.. نجوى كرم تصعد على المسرح وتعلن إلغاء حفلها في المغرب (فيديو)

تداول عدد من رواد منصة "إكس" فيديو للفنانة اللبنانية نجوى كرم من حفلها في مدينة أغادير والذي كان من المقرر أن يقام الليلة، قبل أن تتخذ الجهات الرسمية قرارا بإلغاءه بسبب وقوع زلزال.

وفي الفيديو صعدت نجوى كرم على المسرح ووجهت رسالة للجمهور الذي حرص على حضور الحفل، مؤكدة أن الجهات المعنية طلبت إلغاء الحفل حرصا على سلامة الجميع.

تم الغاء حفل #شمس_الاغنية#نجوى_كرم_في_المغرب بسبب كارثة #زلزال التى ضربت البلاد ورغم ذالك وقف الجمهور المغربي الوفي في اغادير بمسرح #مهرجان_تيميتار ينتظر #نجوى_كرم ، و إحتراما منها لتاريخها العريق ولهذا البلد العظيم صعدت المسرح لتعتذر عن الحفل

سلامتكم يا #المغاربة تسوى الدنيا https://t.co/rWgQl17cJx — Sherif Karam 🇱🇧❤️🇪🇬 (@Sherif_Eljoundy) September 9, 2023

الفنانة الراقية #نجوى_كرم تلغي حفلها بمدينة اكادير بناء على توجيهات السلطات العمومية وإيثارا لسلامة الجميع بعد الزلزال الذي ضرب المغرب . pic.twitter.com/naQx73DSa7 — Said Maâch🇲🇦المحامي سعيد معاش (@maach_said) September 9, 2023

وأعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

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كما أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، أن زلزالا جديدا بقوة 5.3 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.

وجدّت الهزة الثانية بفارق 19 دقيقة عن الزلزال الأول الذي ضرب مراكش بقوة 7 درجات على سلم ريختر.

وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق 4 كم بإقليم الحوز وهو أحد الأقاليم المغربية يتبع جهة مراكش آسفي.

المصدر: RT + منصة "X"