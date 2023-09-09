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بسبب الزلزال.. نجوى كرم تصعد على المسرح وتعلن إلغاء حفلها في المغرب (فيديو)

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بسبب الزلزال.. نجوى كرم تصعد على المسرح وتعلن إلغاء حفلها في المغرب (فيديو)
RT / "X"
الفنانة اللبنانية نجوى كرم
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تداول عدد من رواد منصة "إكس" فيديو للفنانة اللبنانية نجوى كرم من حفلها في مدينة أغادير والذي كان من المقرر أن يقام الليلة، قبل أن تتخذ الجهات الرسمية قرارا بإلغاءه بسبب وقوع زلزال.

وفي الفيديو صعدت نجوى كرم على المسرح ووجهت رسالة للجمهور الذي حرص على حضور الحفل، مؤكدة أن الجهات المعنية طلبت إلغاء الحفل حرصا على سلامة الجميع.

وأعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

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كما أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، أن زلزالا جديدا بقوة 5.3 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.

وجدّت الهزة الثانية بفارق 19 دقيقة عن الزلزال الأول الذي ضرب مراكش بقوة 7 درجات على سلم ريختر.

وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق 4 كم بإقليم الحوز وهو أحد الأقاليم المغربية يتبع جهة مراكش آسفي.

المصدر: RT + منصة "X"

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