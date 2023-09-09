تموء بقوة.. قطة شعرت بالزلزال الذي ضرب المغرب قبل لحظات من حدوثه (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق صوت مواء قطة بصوت عال لحظات قبل وقوع الزلزال الذي ضرب المغرب وخلف إلى حد الآن أكثر من 1000 ضحية ومئات المصابين.

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ووثقت فتاتان في مقطع فيديو صراخ القطة التي شعرت بالزلزال المدمر قبل ثوان معدودة من حدوثه.

وأظهر الفيديو الفتاتين أثناء تناولهما الطعام بأحد الأماكن، ثم بدأت القطة في الصراخ فجأة، ما أثار ذعرهما.

وبعدها بلحظات بدأ المكان يهتز بقوة الزلزال حيث قامت الفتاتان من مكانهما بسرعة وبدأتا في الصراخ واختبأتا تحت طاولة.

وفي الفيديو يسمع صوت إحداهما وهي تبكي بصوت عال: "اهربي، سلمى هنموت هون".

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.

وأفاد التلفزيون المغربي بأن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 1037 قتيلا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الانقاذ.

المصدر: RT + منصة "X"