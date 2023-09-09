التلفزيون المغربي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1037 قتيلا

أفاد التلفزيون المغربي بأن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفاع إلى 1037 قتيلا، بالاضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين.

وترجح مصادر طبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الانقاذ.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزة منطقة الحوز ومراكش.

وسجلت مناطق الحوز ومراكش عمالات وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان العدد الأكبر من الضحايا.

واستقلبت المستشفيات في مراكش عددا كبيرا من الجرحى، فيما أفادت مصادر محلية بانهيار عدد كبير من المباني في المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي.

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واكدت مصادر رسمية مغربية أن معظم الوفيات بسبب الزلزال وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.

وأكدت مصادر مغربية أن الجرحى بلغ اكثر من 1200 مصابا، بينهم 700 في حالة الخطر.

المصدر: RT