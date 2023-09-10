صحيفة "ماركا" الإسبانية: فندق كريستيانو رونالدو على مشارف مراكش أصبح ملجأ للناجين من الزلزال

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن فندق كريستيانو رونالدو على مشارف مراكش أصبح ملجأ للناجين من الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر يوم الجمعة 8 سبتمبر.

وأضافت الصحيفة أن الناس وعقب الزلزال القوي حاولوا العثور على أي مأوى بعد أن أمضوا ساعات في شوارع مراكش في أعقاب الكارثة الطبيعية.

وذكرت أنه تم تصنيف فندق "بيستانا سي آر 7 مراكش" في فئة أربع نجوم، ويتضمن مسبحا في الهواء الطلق ومركزا للياقة البدنية ومطعما وشرفة.

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وصرحت مواطنة إسبانية تدعى إيرين سيكساس، "كان علينا أن نأتي إلى المنطقة الجديدة في مراكش، حيث يوجد المزيد من الفنادق الفاخرة".

وأضافت "تمكنا من اللجوء إلى فندق كريستيانو رونالدو، الذي يقع على مشارف المدينة، ليمنحنا غرفة".

وتابعت قائلة "نحن ننتظر.. لقد نمنا طوال الليل في الشارع وفي السابعة صباحا أخبرونا أنه نعم، يمكننا الاقتراب".

وأردفت بالقول "نحن في بهو الفندق وهناك الكثير من الناس من جنسيات مختلفة.. نحن ننتظر معرفة ما إذا كنا نستطيع الحصول على غرفة".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى أكثر من 2000 قتيل، حتى حدود العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي.

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وقالت الوزارة في بيانها: "إلى حدود الساعة العاشرة مساء بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة".

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

جدير بالذكر أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.

المصدر: صحيفة "ماركا" الإسبانية + وكالات