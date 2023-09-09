مشاهد متداولة لحالة الهلع التي خلفها زلزال المغرب (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، العديد من الفيديوهات التي تظهر هلع المغاربة إثر الزلزال الذي ضرب عددا من المدن، أمس الجمعة.

وسجل المعهد المغربي للجيوفيزياء هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، بإقليم الحوز التابع لجهة مراكش آسفي.

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وأشار المعهد في نشرة إنذارية إلى أن الهزة حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة للإقليم.

وأكد المعهد تسجيل الهزة على عمق 8 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا، وخط الطول 8.413 درجة غربا.

كما أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، أن زلزالا جديدا بقوة 5.3 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.

المصدر: وكالات