الداخلية المغربية تعلن عن مصرع 296 شخصا في الزلزال العنيف

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب.

سجلت هزة أرضية مساء يوم الجمعة حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز.

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وفي حصيلة أولية إلى حدود الساعة الثانية صباحا، أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، كما سجلت إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، بحسب بيان الداخلية.

وأضافت وزارة الداخلية، أن الأضرار المادية شملت مجموعة من المناطق غير المأهولة، وقد تجندت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

ودعت وزارة الداخلية بهذه المناسبة المواطنات والمواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر.

المصدر: هسبريس