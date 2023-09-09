مشهد مؤثر لأم مغربية فقدت زوجها وكل أبنائها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لأم مغربية فقدت زوجها وأبناءها الأربعة جراء الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة.

وقالت الأم المغربية في تصريح لقناة الأولى المحلية، إنها "فقدت كل ما تملك وأعز ما لديها وبقيت لوحدها بعدما توفي زوجها وأبناؤها الأربعة" (ولدان وبنتان).

وارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، التي سجلت مساء أمس الجمعة وحدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز وسط المغرب، إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة، وذلك حسب حصيلة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة العاشرة صباح السبت 9 سبتمبر.

وتواصل القوات المسلحة الملكية المغربية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

المصدر: وكالات