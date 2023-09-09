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مسؤول مغربي يوجه نداء عاجلا: جرحى الزلزال يحتاجون كميات كبيرة من الدم

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مسؤول مغربي يوجه نداء عاجلا: جرحى الزلزال يحتاجون كميات كبيرة من الدم
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أعلن مسؤول المركز المغربي الجهوي لتحاقن الدم في مراكش أن جرحى الزلزال الذي ضرب البلاد مساء السبت يحتاجون إلى كميات كبيرة من الدم.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن المسؤول قوله إن "الجرحى سيحتاجون بالتأكيد إلى كميات كبيرة من الدم، مؤكدا أن المركز مستعد لاستقبال المتبرعين.
وتوافد عدد كبير من المواطنين صباح اليوم السبت على المركز، وذلك استجابة لنداءات التبرع بالدم.

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وتجري حاليا تعبئة كبيرة في مستشفيات مراكش من أجل علاج الجرحى.

وناشد المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، العناصر الأمنية بالتبرع بالدم.

وأكد في مذكرة مستعجلة بضرورة تنظيم حملة واسعة في صفوف الأمن الوطني لتوفير الدم.

كما أكد حموشي أن التوجيهات صدرت إلى جميع المراكز الأمنية بتعبئة كافة عناصر الأمن لمواجهة تداعيات الزلزال.

المصدر: RT

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ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة