زلزال المغرب.. فيديو مأساوي للحظة انهيار مبنى وسط صراخ الأهالي

انتشرت مقاطع فيديو صادمة لمبان تنهار بعد تعرضها لزلزال عنيف ضرب المغرب في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات انهيار مبان في المغرب، أو رصدت الحطام بعد سقوط بنايات.

#المغرب

لحظة انهيار مبانى في المغرب 🥺

قلوبنا معكم pic.twitter.com/nrKPyoVjus — ALI ALQARDHI (@ALIALQARDHI) September 9, 2023

وظهر في أحد الفيديوهات، مبنى وهو ينهار وسط صراخ الأهالي ويبدو من خلال الفيديو أن الصراخ قادم من داخل المبنى المنهار.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب أمس الجمعة موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.

وارتفعت الحصيلة الأولية للزلزال الذي حدد مركزه بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز، إلى 820 قتيلا و672 جريحا، بحسب وزارة الداخلية.

المصدر: وكالات