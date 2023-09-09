زلزال المغرب.. فيديو مأساوي للحظة انهيار مبنى وسط صراخ الأهالي
انتشرت مقاطع فيديو صادمة لمبان تنهار بعد تعرضها لزلزال عنيف ضرب المغرب في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة.
وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات انهيار مبان في المغرب، أو رصدت الحطام بعد سقوط بنايات.
#المغرب— ALI ALQARDHI (@ALIALQARDHI) September 9, 2023
لحظة انهيار مبانى في المغرب 🥺
قلوبنا معكم pic.twitter.com/nrKPyoVjus
انهيار مباني في #مراكش#زلزال المغرب pic.twitter.com/dK1hRiGbmQ— Kaoutar hamdan (@kaoutar_hamdan) September 9, 2023
وظهر في أحد الفيديوهات، مبنى وهو ينهار وسط صراخ الأهالي ويبدو من خلال الفيديو أن الصراخ قادم من داخل المبنى المنهار.
#BREAKING🚨 Horrific moment of collapse of a house caught on security camera #earthquake at #Morocco in the region of #Marrakech— World Trending X (@WorldTrendingX) September 9, 2023
Pray for Maroc 🙏#moroccoearthquake#seismemaroc#seisme#maroc#prayerformorocco#هزة_أرضية#المغرب#زلزال#زلزال_المغرب#مراكشpic.twitter.com/gRkV4ICjeu
وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب أمس الجمعة موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.
وارتفعت الحصيلة الأولية للزلزال الذي حدد مركزه بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز، إلى 820 قتيلا و672 جريحا، بحسب وزارة الداخلية.
المصدر: وكالات