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مودي يبدي "حزنه" جراء زلزال المغرب

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مودي يبدي
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أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين السبت عن تعازيه لأقارب ضحايا زلزال أودى بحياة المئات في المغرب.

وكتب مودي على موقع إكس (تويتر سابقا) "حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب"، مضيفا "في هذه الساعة المأسوية أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب.

وسجلت هزة أرضية مساء يوم الجمعة حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز.

المصدر: RT

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