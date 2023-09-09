مودي يبدي "حزنه" جراء زلزال المغرب

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين السبت عن تعازيه لأقارب ضحايا زلزال أودى بحياة المئات في المغرب.

وكتب مودي على موقع إكس (تويتر سابقا) "حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب"، مضيفا "في هذه الساعة المأسوية أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".

Extremely pained by the loss of lives due to an earthquake in Morocco. In this tragic hour, my thoughts are with the people of Morocco. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. India is ready to offer all possible assistance to… — Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2023

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب.

وسجلت هزة أرضية مساء يوم الجمعة حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز.

المصدر: RT