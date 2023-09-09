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الصحة العالمية: أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال القوي الذي ضرب مراكش بالمغرب

الصحة العالمية: أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال القوي الذي ضرب مراكش بالمغرب

أخبار العالم العربي

الصحة العالمية: أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال القوي الذي ضرب مراكش بالمغرب
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، أن الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة أضر بـ300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة.

وأفاد التلفزيون المغربي بأن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1037 قتيلا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين.

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التلفزيون المغربي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1037 قتيلا
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كما تسبب الزلزال بأضرار جسيمة وأثار حالة ذعر في مراكش ومدن أخرى كثيرة، وفق حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الداخلية.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

والغالبية العظمى من الضحايا في محافظات تقع جنوب مراكش وتضم بلدات صغيرة وقرى متناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل، بحسب ما أوضح خبراء في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية.

وهذا أقوى زلزال يضرب المغرب.

المصدر: وكالات

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