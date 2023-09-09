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حكيمي ونجوم المنتخب المغربي يشاركون في حملة التبرع لضحايا "زلزال الحوز" (فيديو)

الرياضة

حكيمي ونجوم المنتخب المغربي يشاركون في حملة التبرع لضحايا
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شارك لاعبو المنتخب المغربي بقيادة نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، في حملة التبرع بالدم لضحايا فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

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وأفاد التلفزيون المغربي بأن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1037 قتيلا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين.

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وعقب الزلزال، نشر حكيمي على حسابه في موقع "إكس" تدوينة دعا فيها المغاربة للمساهمة في إنقاذ الجرحى بالتبرع بالدم. 

ونشر حكيمي لاحقا صورة له وهو يتبرع بالدم في أحد المستشفيات حيث كتب: "الأولوية في الوقت الحالي، هي التبرع بالدم للحالات الحرجة، فالتبرع بالدم مسؤولية الجميع، لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، مساعدتكم ضرورية".

وشارك في حملة التبرع بالدم، إلى جانب حكيمي باقي نجوم المنتخب المغربي وأعضاء الجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي، وثمنت الجماهير تلك الخطوة بعد تضامن "أسود الأطلس" مع عائلات الضحايا والمصابين.

يشار إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أعلن تأجيل مباراة المغرب مع ليبيريا التي كانت مقررة مساء اليوم السبت ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا "إلى وقت لاحق"، بسبب الزلزال.

وكان المغرب ضمن تأهله إلى النهائيات القارية المقررة مطلع 2024 في كوت ديفوار، إذ حصد ست نقاط من ثلاث مباريات، بعد فوزين على جنوب إفريقيا المتصدرة 2-1 وليبيريا 2-0 وخسارة على أرض جنوب إفريقيا 1-2، في مجموعة يشارك فيها ثلاثة منتخبات بدلا من أربعة بعد استبعاد زيمبابوي.

المصدر: RT

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ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة