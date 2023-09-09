نجوم كرة القدم وأندية عالمية يتضامنون مع ضحايا الزلزال في المغرب

تضامن العديد من نجوم كرة القدم العربية ومجموعة من الأندية العالمية مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة وأدى إلى مصرع وإصابة المئات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من الجمعة، بشدة 7 درجات على سلم ريجتر، هو الأعنف منذ عام 1900.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة، وذلك حسب حصيلة لوزارة الداخلية المغربية إلى حدود الساعة العاشرة صباح السبت 9 سبتمبر.

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وسارع نجوم كرة القدم العربية وبعض الأندية العالمية للتضامن مع ضحايا زلزال المغرب.

- المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان: "نعيش أوقات عصيبة وتفكيرنا كله مع المصابين وعائلات الضحايا. نتعاون ونساهم جميعا في إنقاذ الجرحى بالتبرع بالدم. إنا لله وإنا إليه راجعون".

- الجزائري إسماعيل بناصر المحترف في صفوف ميلان الإيطالي: "كل قلبي مع المغرب والمتضررين من الزلزال.. نأمل أن يكون الدمار ماديا فقط".

De tout cœur avec le Maroc et toutes les personnes touchées par le séisme, espérons que les dégâts ne soient que matériels 🇲🇦❤️ — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) September 8, 2023

السعودي سامي الجابر نجم الهلال السابق: "اللهم احفظ إخواننا في المغرب، اللهم اشفِ مصابهم وارحم ميتهم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

اللهم احفظ أخواننا في المغرب 🇲🇦

اللهم اشفِ مصابهم وارحم ميتهم.

إنا لله وإنا إليه راجعون #المغربpic.twitter.com/MLqS75kTpO — سامي الجابر (@SamiAlJaber) September 9, 2023

نادي برشلونة: "يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا زلزال المغرب، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين".

يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا #زلزال_المغرب، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين. — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 9, 2023

مانشستر يونايتد: "قلوبنا ودعواتنا مع المتضررين من زلزال المغرب، وخالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

قلوبنا ودعواتنا مع المتضرررين من زلزال المغرب، وخالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. 🙏🇲🇦 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 9, 2023

مانشستر سيتي: "تعازي الجميع في نادي مانشستر سيتي للشعب المغربي المتضرر من الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس".

تعازي الجميع في نادي مانشستر سيتي للشعب المغربي المتضرر من الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس. — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 9, 2023

دوري أبطال أوروبا: "دعواتنا وقلوبنا مع المغرب.. حفظكم الله".

دعواتنا وقلوبنا مع #المغرب 🇲🇦

حفظكم الله 🙏 pic.twitter.com/2ziZcyv4wi — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) September 9, 2023

ليفربول: "الجميع في ليفربول يرسل خالص تعازيه إلى عائلات وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب.. ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

الجميع في نادي ليفربول يرسل خالص تعازيه إلى عائلات وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 9, 2023

المصدر: RT