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الرئيس الروسي يعزي العاهل المغربي بضحايا الزلزال

أخبار العالم العربي

الرئيس الروسي يعزي العاهل المغربي بضحايا الزلزال
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قدم الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمر.

وجاء في برقية الرئيس فلاديمير بوتين وفق بيان  الكرملين: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الوسطى في البلاد.. روسيا تقف إلى جانب الشعب المغربي.. نعبر عن كامل دعمنا ومواساتنا إلى عائلات وأصدقاء الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

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وأسفر الزلزال المدمر الذي وقع أمس الجمعة،  بقوة بلغت 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز، عن مصرع أكثر من 600 شخص  وأكثر من 300 إصابة بعضها حالات خطيرة، فضلا عن وقوع دمار كبير.

المصدر: RT

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