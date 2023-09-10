الدوري الإسباني يعلن "دقيقة حداد" على ضحايا زلزال المغرب

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، أن مباريات الدوري في الدرجتين الأولى والثانية ستشهد الوقوف دقيقة صمت، تضامنا مع ضحايا وأسر الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة.

وقالت الرابطة في بيان لها أمس السبت على موقعها الرسمي: "ستلتزم لاليغا بالتنسيق مع الاتحاد الإسباني بالوقوف دقيقة صمت في مباريات الدرجتين الأولى والثانية من الدوري، كإظهار صادق للتضامن والدعم لعائلات وأصدقاء ضحايا الزلزال في المغرب".

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وأعربت الرابطة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، كما أكدت تضامنها مع الشعب المغربي في هذه المأساة الإنسانية.

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وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن بدوره الوقوف دقيقة صمت في كل مباريات المنتخبات والأندية بالقارة بدءا من اليوم الأحد 10 سبتمبر حتى 21 منه، حدادا على ضحايا زلزال المغرب.

المصدر: "لاليغا"