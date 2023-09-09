تل أبيب: نقوم حاليا بالبحث عن الإسرائيليين في المغرب لمساعدتهم

قال وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين إن تل أبيب تقوم بتحديد مواقع الإسرائيليين المتواجدين حاليا في المغرب لمساعدتهم بعد الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة.

وقال كوهين في بيان إن السلطات الإسرائيلية تريد مساعدة الإسرائيليين و"التواصل معهم والاطمئنان عليهم".

كما أشار كوهين إلى أن إسرائيل عرضت على السلطات المغربية تقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد.

بدوره، قال المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للإعلام العربي إنه في "أعقاب الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة الماضية، أوعز وزير الدفاع الى كل من جيش الدفاع ووزارة الدفاع للاستعداد الفوري لتقديم مساعدة طارئة من خلال قوات الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية".

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وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

وضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات على سلم ريختر مساء الجمعة، حدد مركزه بإقليم الحوز.

المصدر: RT