شابان مغربيان ينجوان بأعجوبة في آخر لحظة من الزلزال (فيديو)

رصدت كاميرا المراقبة لحظة هروب شابين قبل لحظات من انهيار مبنى على رأسيهما بعد الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة.

وظهر الشابان في مقطع فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهما يجلسان بالقرب من أحد المباني، وبمجرد شعورهما بالهزة الأرضية قفزا من مكانها وهرعا بسرعة قبل أن ينهار المبنى.

#زلزال_المغرب | #اغادير

كل شي تغيير في لمحه بصر

لا حول ولا قوه الا بالله..

اللهم لطفك بأهل #المغرب اللهم ارحم الميت منهم واشفي وعافي جرحاهم..

🙏🏼🇦🇱 pic.twitter.com/Vk0rThTySU — Crazy in Ittihad (@horte_itti2) September 9, 2023

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع أمس الجمعة إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

المصدر: RT