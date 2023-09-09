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شابان مغربيان ينجوان بأعجوبة في آخر لحظة من الزلزال (فيديو)

أخبار العالم العربي

شابان مغربيان ينجوان بأعجوبة في آخر لحظة من الزلزال (فيديو)
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رصدت كاميرا المراقبة لحظة هروب شابين قبل لحظات من انهيار مبنى على رأسيهما بعد الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة.

وظهر الشابان في مقطع فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهما يجلسان بالقرب من أحد المباني، وبمجرد شعورهما بالهزة الأرضية قفزا من مكانها وهرعا بسرعة قبل أن ينهار المبنى.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع أمس الجمعة إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

المصدر: RT

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ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة