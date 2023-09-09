الجزائر تعزي أسر ضحايا الزلزال في المغرب

قدمت الجزائر تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 800 شخص في حصيلة أولية، حسب ما ذكره بيان لوزارة الخارجية.

وجاء في بيان الخارجية أن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".

وتابع البيان: "تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق. مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من الجمعة، بشدة 7 درجات على سلم ريجتر، هو الأعنف منذ عام 1900.

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وحدد مركز الهزة التي سجلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، بقرية إيغيل في إقليم الحوز.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة، وذلك حسب حصيلة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة العاشرة صباح السبت 9 سبتمبر.

وتواصل القوات المسلحة الملكية المغربية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

المصدر: وكالات