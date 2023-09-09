بيان سعودي عن حالة الرعايا السعوديين في المغرب بعد الزلزالين القويين

دعت السفارة السعودية في المغرب، اليوم السبت، المواطنين السعوديين في المملكة المغربية إلى التواصل معها في حال وجود خطر، مؤكدة عدم سقوط ضحايا بينهم.

وقالت السفارة في تدوينة على موقع x (تويتر سابقا): "إشارة إلى ما أعلنته السلطات المغربية بوقوع هزة أرضية في أقاليم الحوز ومراكش فإن سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الشقيقة تهيب كافة المواطنين الزائرين والمقيمين في المملكة المغربية توخي الحيطة والحذر".

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ودعت السفارة السعوديين في المغرب لاتباع الإجراءات التالية:

- الالتزام بالتعليمات التي تصدر من السلطات المحلية.

- البقاء في أماكن آمنة.

- التواصل مع السفارة في حال وجود خطر.

وأكدت السفارة سلامة المواطنين السعوديين حتى هذه اللحظة، وتهيب المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وتتابع السفارة مع السلطات المغربية الشقيقة للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.

يذكر أن حصيلة الزلزال المدمرين وصلت إلى 1037 قتيلا وأكثر من 1200 جريح، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة لم يجر حصرها بعد.

المصدر: واس + وكالات