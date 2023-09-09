أبو تريكة يدعم الشعب المغربي برسالة خاصة

حرص نجم كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة على مساندة الشعب المغربي، بعد الزلزال الذي ضرب المملكة أمس الجمعة.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نسأل الله أن يحفظ أشقاءنا في المغرب ويحميهم من كل سوء ومكروه".

نسأل الله أن يحفظ أشقائنا في المغرب ويحميهم من كل سوء ومكروه 🇲🇦 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) September 8, 2023

وأعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية، ليلة أمس الجمعة، بجماعة إيجيل بإقليم الحوز وسط المغرب بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر.

ومن جهته، حذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، من احتمال حدوث هزات ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة في المغرب.

وقال المركز على منصة "إكس": "قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة".

وأضاف: "ما لم يكن ذلك ضروريا ابتعد عن المناطق المتضررة حفاظا على سلامتك. كن حذرا واتبع تعليمات السلطات الوطنية".

ومن بين المدن التي كانت أكثر تأثرا بالزلزال، مراكش والدار البيضاء وأغادير والرباط.

المصدر: وكالات