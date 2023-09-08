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بفارق 19 دقيقة.. زلزال ثان بقوة 5.3 درجات يضرب المغرب

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بفارق 19 دقيقة.. زلزال ثان بقوة 5.3 درجات يضرب المغرب
AFP
المغرب
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أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) أن زلزالا جديدا بقوة 5.3 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.

وجدّت الهزة الثانية بفارق 19 دقيقة عن الزلزال الأول الذي ضرب مراكش بقوة 7 درجات على سلم ريختر.

وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق 4 كم بإقليم الحوز وهو أحد الأقاليم المغربية يتبع جهة مراكش آسفي.

بفارق 19 دقيقة.. زلزال ثان بقوة 5.3 درجات يضرب المغرب
بفارق 19 دقيقة.. زلزال ثان بقوة 5.3 درجات يضرب المغرب
بفارق 19 دقيقة.. زلزال ثان بقوة 5.3 درجات يضرب المغرب

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زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب
زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب

وفي وقت سابق، أعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

وأوضح المعهد في نشرة إنذارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن هذه الهزة التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز نواحي مراكش، وقعت على الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وثانية واحدة مساء الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة التي سجلت على عمق 8 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا وخط الطول 8.413 درجة غربا.

المصدر: RT + وكالات

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