إعلام عبري: 17 إسرائيليا في عداد المفقودين في المغرب جراء الزلزال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر، بفقدان الاتصال مع 17 إسرائيليا من أصل 479 ممن يمكثون في المغرب الذي تعرض لزلزال مدمر مساء الجمعة.

ومن المقرر أن يتوجه فريق من الخارجية الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، إلى الرباط من أجل مساعدة مواطنيها على العودة إلى البلاد.

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وأوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للوزارات والقوات المختلفة بتقديم المساعدات إلى المغرب في أعقاب الزلزال، بما في ذلك الإعداد لإرسال فريق إنقاذ إلى منطقة الزلزال.

وعبر نتنياهو عن تضامن "الشعب الإسرائيلي مع أبناء الشعب المغربي في هذه الساعات الصعبة".

المصدر: i24news.tv