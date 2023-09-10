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المغرب.. إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال بجميع المساجد

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المغرب.. إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال بجميع المساجد
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب بتوجيهات من الملك محمد السادس، إقامة صلاة الغائب ترحما على أرواح ضحايا الزلزال، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بجميع مساجد المملكة.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب فجر السبت موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.

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بدورها، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد هو أقوى زلزال يضرب المملكة منذ قرن.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء

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