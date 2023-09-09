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الصحة العالمية: أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال القوي الذي ضرب مراكش بالمغرب

رئيس الاتحاد المصري للجودو: بعثة منتخبنا في المغرب بخير ولم تصب بمكروه جراء الزلزال

الرياضة

رئيس الاتحاد المصري للجودو: بعثة منتخبنا في المغرب بخير ولم تصب بمكروه جراء الزلزال
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حرص رئيس الاتحاد المصري للجودو، مرزوق علي، على الاطمئنان على بعثة منتخب بلاده المتواجدة حاليا في المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا، وذلك بعد الزلزال الذي ضرب المغرب أمس الجمعة.

وأسفر الزلزال عن 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة، وذلك حسب حصيلة أولية وفقا لوزارة الداخلية المغربية.

وتزامن وقوع الزلزال مع تواجد منتخب مصر للجودو في المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تعد واحدة من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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وقال مرزوق علي في تصريحات لموقع "صدى البلد": "الزلزال كان قويا جدا وكان يوما صعبا للغاية على كل المتواجدين بالمغرب".

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وتابع : "الحمد لله بعثة منتخب مصر بخير وكل اللاعبين بخير".

وأضاف: "جميع أفراد بعثة منتخب الجودو متواجدة حاليا بالفندق ونستعد لاستكمال منافسات البطولة اليوم، ولم يتم إبلاغنا حتى الآن بتأجيل أول إلغاء باقي المنافسات".

وتمنى رئيس اتحاد الجودو المصري السلامة لكل الشعب المغربي وأن يمن الله بالشفاء على كل المصابين والرحمة لكل الضحايا.

المصدر: "صدى البلد"

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ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة