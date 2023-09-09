قادة الدول يتعاطفون مع ضحايا الزلزال المدمر

أعرب قادة دول عديدة عن تعاطفهم وتعازيهم، لضحايا الزلزال المدمر الذي هز مناطق في المغرب، أمس الجمعة، وأودى بحياة المئات، وخلف دمارا كبيرا.

وقدم الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمر.

وجاء في برقية الرئيس فلاديمير بوتين وفق بيان الكرملين: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الوسطى في البلاد.. روسيا تقف إلى جانب الشعب المغربي.. نعبر عن كامل دعمنا ومواساتنا إلى عائلات وأصدقاء الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

كما وجه محمد بن زايد رئيس الإمارات، التعازي إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزالزال.

وأمر بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المغرب

أعزي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال. لقد تألمنا لهذا الحادث ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة. حفظ الله المغرب من كل شر. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 9, 2023

كما قدم أمير قطر تعازيه في ضحايا الزلزال، وأعلن عن مواساته للشعب المغربي وحكومته.

خالص التعازي لأخي جلالة الملك محمد السادس ولشعب المملكة المغربية الشقيق في ضحايا الزلزال الذي ضرب مدن مختلفة من البلاد، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، حفظ الله المغرب وشعبه من كل مكروه. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 9, 2023

واعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوف بلاده بكل إمكاناتها إلى جانب المغرب عقب كارثة الزلزال.

Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız. 🇹🇷🇲🇦 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2023

وأعربت الخارجية الإيرانية عن أسفها للزلزال المروع الذي ضرب المغرب، و قدم المتحدث ناصر كنعاني التعازي ومواساته لشعب وحكومة المغرب.

كما قدم كل من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الفرنسي تعازيهما للمغرب بعد مأساة الزلزال.

Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider aux premiers secours. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2023

Toda mi solidaridad y apoyo al pueblo de Marruecos ante el terrible terremoto registrado esta madrugada.



España está con las víctimas de esta tragedia y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 9, 2023

كما عبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين، عن تعازيه لأقارب ضحايا الزلزال.

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وكتب مودي على حسابه في منصة إكس: "حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب"، مضيفا: "في هذه الساعة المأسوية، أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".

Extremely pained by the loss of lives due to an earthquake in Morocco. In this tragic hour, my thoughts are with the people of Morocco. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. India is ready to offer all possible assistance to… — Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2023

كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "خالص تعازيها" لحكومة وشعب المغرب.

وأوضح بيان رسمي أن مصر تؤكد "تضامنها مع المملكة المغربية، حكومة وشعبا،

ووجه المستشار الألماني، أولاف شولتس، السبت، التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال "المدمر".

Das sind schlimme Nachrichten aus #Marokko. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern des verheerenden Erdbebens. Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen dieser Naturkatastrophe. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 9, 2023

المصدر: RT