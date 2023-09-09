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رئيس الإمارات يوجه بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المغرب

قادة الدول يتعاطفون مع ضحايا الزلزال المدمر

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قادة الدول يتعاطفون مع ضحايا الزلزال المدمر
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أعرب قادة دول عديدة عن تعاطفهم وتعازيهم، لضحايا الزلزال المدمر الذي هز مناطق في المغرب، أمس الجمعة، وأودى بحياة المئات، وخلف دمارا كبيرا.

وقدم الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمر.

وجاء في برقية الرئيس فلاديمير بوتين وفق بيان  الكرملين: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الوسطى في البلاد.. روسيا تقف إلى جانب الشعب المغربي.. نعبر عن كامل دعمنا ومواساتنا إلى عائلات وأصدقاء الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

كما وجه محمد بن زايد رئيس الإمارات، التعازي إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزالزال.

وأمر بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المغرب

كما قدم أمير قطر تعازيه في ضحايا الزلزال، وأعلن عن مواساته للشعب المغربي وحكومته.

واعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوف بلاده بكل إمكاناتها إلى جانب المغرب عقب كارثة الزلزال.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن أسفها للزلزال المروع الذي ضرب المغرب، و قدم المتحدث ناصر كنعاني التعازي ومواساته لشعب وحكومة المغرب.

كما قدم كل من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الفرنسي تعازيهما للمغرب بعد مأساة الزلزال.

كما عبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين، عن تعازيه لأقارب ضحايا الزلزال.

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وكتب مودي على حسابه في منصة إكس: "حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب"، مضيفا: "في هذه الساعة المأسوية، أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".

كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "خالص تعازيها" لحكومة وشعب المغرب.

وأوضح بيان رسمي أن مصر تؤكد "تضامنها مع المملكة المغربية، حكومة وشعبا،

قادة الدول يتعاطفون مع ضحايا الزلزال المدمر

ووجه المستشار الألماني، أولاف شولتس، السبت، التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال "المدمر".

المصدر: RT

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