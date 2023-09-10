 
مباشر

ميسي يواسي ذوي ضحايا زلزال المغرب

الرياضة

ميسي يواسي ذوي ضحايا زلزال المغرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w0os

تقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، بالعزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة وأسفر عن أكثر من ألفي قتيل في حصيلة غير نهائية.

وكتب ميسي عبر خاصية "استوري" على حسابه في "إنستغرام": "أقدم التعازي لجميع عائلات ضحايا زلزال المغرب".

ميسي يواسي ذوي ضحايا زلزال المغرب

وأضاف أسطورة الكرة الأرجنتينية: "كل الدعم للجرحى والأشخاص الذين تأثروا بالكارثة الكبيرة التي وقعت في المغرب".

إقرأ المزيد
رونالدو يوجه رسالة للشعب المغربي بعد الزلزال
رونالدو يوجه رسالة للشعب المغربي بعد الزلزال

وكان ميسي، قد غاب عن اللقاء الذي فاز فيه فريقه إنتر ميامي على ضيفه سبورتينغ كنساس سيتي 3-2 اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي، لخوضه مع الأرجنتين تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 ضمن النافذة الدولية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة