القوات المسلحة المغربية تتجه صوب بؤر الزلزال.. (صور)

استنفرت الهزة الأرضية التي ضربت المغرب ليلة أمس الجمعة، القوات المسلحة الملكية التي هرعت في تجاه أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت المتضررة.

وذكرت جريدة "هسبريس" المحلية، أن عددا كبيرا من آليات القوات المسلحة الملكية توجهت صباح اليوم السبت من الدار البيضاء إلى مراكش، للمساعدة في عملية البحث عن الضحايا وإنقاذ المواطنين الذين ما زالوا تحت الأنقاض.

ووفق الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية المغربية، فقد بلغ عدد القتلى من جراء الزلزال إلى حدود الساعة 632 وفاة مقابل 329 إصابة من بينها 51 إصابة خطيرة.

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وأفادت وزارة الداخلية، في بيان، بأنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

المصدر: هيسبريس